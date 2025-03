Diciassette serate da non perdere

Diciassette le serate già programmate per l’edizione 2025 di un Lucca Summer Festival che non accenna ancora a fermarsi. Il direttore artistico Mimmo D’Alessandro ha infatti fatto capire che sono ancora in ballo alcuni nomi di grandi artisti internazionali, che potrebbero essere svelati già nei prossimi giorni. Potrebbe essere insomma battuto anche il record del numero dei concerti: un cartellone fittissimo, con ospiti italiani e internazionali di tutti i generi musicali che, comunque, faranno del Summer il festival più importante della stagione in Italia e non solo, sia numericamente sia per la qualità, per la musica dal vivo.

La lista degli spettacoli, tutti con location piazza Napoleone, si apre con Antonello Venditti (28 giugno) e prosegue con Dream Theater (1° luglio), Irama (4 luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (opening Lacuna Coil, 6 luglio), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio), Riccardo Cocciante (12 luglio), Robert Plant (13 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Pet Shop Boys (20 luglio), Riccardo Muti (22 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Morrissey (26 luglio), Bryan Adams (27 luglio).

Una serie di appuntamenti che vedranno in scena vecchi e nuovi protagonisti della musica italiana, del rock, del pop e della dance internazionale, con in più la “chicca“ del maestro Muti, che per la prima volta esce dai circuiti della musica classica: un altro piccolo muro che il Summer è riuscito a sfondare.

p. cer.