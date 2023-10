Denunciato dai carabinieri: 45enne di Minucciano voleva registrare un falso diploma

Non è chiaro quale uso volesse farne, ma è costato caro a un 45 enne di Minucciano il tentativo di accreditarsi un titolo di studio in realtà mai conseguito. L’uomo non è riuscito nel suo intento con il risultato di essere stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Camporgiano con l’accusa di falsità materiale.

I fatti risalgono a circa un mese fa, benché le indagini dei militari si siano concluse solo recentemente, quando l’uomo con la complicità del fratello aveva tentato di farsi autenticare presso l’ufficio anagrafe di uno dei comuni della Garfagnana un certificato di diploma in copia conforme all’originale che attestava il conseguimento nel 1986 di un diploma presso l’ISI di Castelnuovo; un diploma formato ad arte in più copie, attingendo alcuni timbri in copia da un primo

originale, poi risultato essere falso.

Un tentativo di raggiro in piena regola, anche se ancora da capire le motivazioni del cercare di attribuirsi un titolo di studio mai conseguito.

Le deduzioni investigative dei militari di Camporgiano, oltre che da una verifica presso l’istituto scolastico, sono state confermate anche dall’esito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, nella quale sono stati rinvenuti all’interno della memoria contenuta in un computer e in due chiavette USB, copie dei predetti documenti falsi, il tutto sottoposto a sequestro.

Adesso la vicenda è al vaglio della Procura della Repubblica di Lucca.