Denunciati due sedicenni per furto

Mentre alcuni giovani stavano praticando sport nel cortile dell’ex complesso “Cavanis“ a Porcari, due sedicenni hanno rubato altrettanti cellulari ed oggetti personali dalle borse degli altri, per un bottino che si aggira sui duemila euro. Le immediate indagini, attivate anche grazie a testimoni, hanno consentito di risalire agli autori del furto. I carabinieri di Capannori sono risaliti ben presto agli autori del blitz, uno residente nel paese famoso per la Torretta. In questo modo la merce trafugata è stata restituita ai legittimi proprietari mentre i due responsabili del blitz sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura dei Minori di Firenze. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, ha commentato l’episodio: "ll maltolto è stato consegnato ai proprietari e sono iniziate le procedure della giustizia. Ora - prosegue il primo cittadino - qualcuno mi potrebbe domandare come mai a Porcari questi brutti fatti, con protagonisti ragazzi minorenni si ripetono troppo spesso. A questo punto conviene precisare che purtroppo gli attori di giovedì scorso sono i soliti che alcuni giorni fa si comportarono male dentro un parco pubblico con atti vandalici e maleducazione, come se quel luogo fosse loro esclusivo, tanto da far fuggire una mamma e alcuni bambini che stavano tranquillamente festeggiando un compleanno. Quindi, come vedete - conclude Fornaciari - non serve essere in tanti per “rovinare“ la tranquillità dei luoghi pubblici. Bastano poche persone. La maggioranza dei nostri ragazzi è assolutamente per bene. Per questi adolescenti più agitati le procedure stanno facendo il loro corso e tutti speriamo che vogliano cambiare il loro modo di rapportarsi agli altri e alla comunità".

Massimo Stefanini