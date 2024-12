“Dental Clinique“ sbarca ad Altopascio. I locali sorgeranno al posto di “Torello“

Sbarca ad Altopascio Dental Clinique Spa, società odontoiatrica che gestisce cliniche tutte di proprietà, in varie zone della Toscana, come a Lucca, ma anche in Lombardia e in Piemonte. L’attività troverà spazio nella parte a piano terra dell’immobile che per decenni ha ospitato il noto brand di abbigliamento "Torello confezioni", in una zona strategica: tra il viale Europa e via delle Cerbaie, con il casello della Firenze-Mare a breve distanza.

Anche in questo caso il fabbricato, almeno la porzione dove sarà ubicata la cura dei pazienti, è stato acquistato, secondo una formula ormai consolidata. Di fronte c’è spazio per un ampio parcheggio, altra condizione essenziale.

L’apertura è prevista a breve, ormai nel 2025, terminati gli interventi necessari di adeguamento dei locali, preliminari alla partenza. E’ curioso notare che, nello spazio di pochi metri, avremo una specie di polo sanitario. Di fronte alla Dental Clinique da tempo si trovano infatti alcuni studi medici che hanno preso il posto, come sede, delle assicurazioni Generali.

Non solo. In via Gavinana, a pochi metri, si è spostata l’antica farmacia Tonini, adesso Regoli, che si è trasferita dal centralissimo corso Cavour. Sul suo sito, Dental Clinique specifica che non si tratta di "una multinazionale o di un franchising" e che si sa sempre a chi e dove rivolgersi, così come sono noti i medici che vi lavorano e che vi operano con apparecchiature moderne, "sale chirurgiche attrezzate con campo sterile, laser e il DentalScan, un esame radiologico del cavo orale a tre dimensioni".

Nella cittadina del Tau c’è molto fermento, attualmente, a livello commerciale: riaprirà a breve ad esempio la storica pizzeria "La torre" in corso Cavour.

Massimo Stefanini