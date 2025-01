Del Chiaro fa chiarezza su Salanetti: "Grande opportunità per il territorio"

"L’economia circolare come unico sviluppo futuro e il teatrino della politica a cui assistiamo da tempo intorno alla piattaforma per il riciclo dei prodotti assorbenti non ha alcuna utilità, crea solo confusione ed è irrispettoso dei cittadini". Parole e musica del sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro dopo le varie prese di posizione sul Piano regionale dei rifiuti e, di conseguenza, sull’impianto di riciclo di apnnolini, pannoloni e scarti tessili a Salanetti, Quando si ricoprono ruoli, a qualsiasi livello, abbiamo la responsabilità di dire la verità. Poi si possono anche avere anche posizioni differenti, ma l’onestà intellettuale di chiamare le cose con il loro nome è fondamentale, se crediamo nel valore della democrazia e nel diritto all’informazione da parte di tutti. La piattaforma per il riciclo dei prodotti assorbenti che sarà realizzata da RetiAmbiente in collaborazione con Ascit Spa, secondo un progetto condiviso anche con noi, in un edificio industriale nell’area di Salanetti, è un’opportunità importante per i nostri territori, sia dal punto di vista ambientale che economico".

"Dal punto di vista ambientale – prosegue il primo cittadino - ci permetterà di riciclare un prodotto indifferenziato che pesa tanto nello smaltimento, e che ad oggi deve essere sotterrato o incenerito. Va tenuto presente, infatti, che i prodotti assorbenti costituiscono circa il 40% del residuo non riciclabile della raccolta domestica effettuata da Ascit. La piattaforma di riciclo che nascerà a Salanetti è una risposta concreta contro la politica dell’incenerimento, in perfetta linea con la strategia rifiuti zero, che come Comune abbiamo abbracciato da oltre 15 anni".

"Accanto all’evidente opportunità ambientale, questa piattaforma rappresenta anche un’opportunità economica – chiosa Del Chiaro - per i cittadini: smaltire l’indifferenziato è molto costoso, poter riciclare i prodotti assorbenti ci consentirà di tenere le tariffe basse. Infine, la realizzazione di questa piattaforma è un’occasione anche per l’area industriale di Salanetti, perché sarà riqualificata con interventi che attende da anni, a partire dalla rotatoria di accesso su via Guido Rossi, alla realizzazione del primo distretto economico che si alimenta con l’energia pulita dei pannelli fotovoltaici. Per dare un futuro ai nostri figli".

Massimo Stefanini