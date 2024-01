"Del Chiaro è la persona giusta". Elezioni, nasce “Capannori 2034“. Un laboratorio politico civico

Capannori 2034. La data già indica un progetto di lungo periodo, oltre l’attuale campagna elettorale. E’ nato un laboratorio politico civico che ha individuato nell’assessore Giordano Del Chiaro la figura ideale per essere il candidato a sindaco alle prossime amministrative. Un gruppo di 50 persone, quasi tutte alla prima esperienza, (alcune scenderanno nell’agone politico), radicato sul territorio, che mette al centro la persona e le persone e che vede nell’attuale assessore all’Ambiente e all’Urbanistica, Giordano Del Chiaro, la figura giusta per ricoprire il ruolo di prossimo sindaco di Capannori.

E’ questo l’identikit in tre punti del nuovo soggetto civico con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita a Capannori, anche in vista dell’appuntamento con le urne, ma che si propone di proseguire la sua attività anche dopo la tornata elettorale. A presentare il nuovo progetto sono stati alcuni membri del gruppo: Andrea Petretti di Segromigno in Monte, Sandra Baldassarri di Tofori, Michela Pisani di Castelvecchio di Compito, Antonio Cipriani di Lammari, Marco Nottoli di Guamo, Marta Lera di Gragnano e Luca Franceschini di Sant’Andrea di Compito. Tutto ciò durante una conferenza stampa a cui era presente anche l’attuale vicesindaco Matteo Francesconi.

Per quanto riguarda i tavoli di lavoro, ecco quelli a cui si può aderire: sanità, sociale e casa; ambiente ed economia circolare; scuola, lavoro e cultura; turismo, promozione e cura del territorio; mobilità e centri abitati; giovani, associazionismo e nuove generazioni; sport e benessere; agricoltura e commercio. Per informazioni o unirsi all’attività del nuovo soggetto civico, scrivere a: [email protected].

"Siamo un gruppo di persone eterogeneo unite dall’amore per Capannori - affermano i sette rappresentanti di “Laboratorio Capannori 2034“ - , abbiamo sicuramente percorsi e storie diverse fra noi, abbiamo anche idee politiche differenti, ma per quanto riguarda il Comune in cui viviamo siamo accomunati dalla voglia di fare in modo che il grande cambiamento avviato in questi anni prosegua, rendendo Capannori un luogo dove si vive sempre meglio. Invitiamo quindi tutti a dare il loro contributo a questo progetto a unirsi a noi, perché anche la voce della singola persona è importante. Alle comunali conta la persona e Del Chiaro è quella giusta".

