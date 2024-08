Degustazioni, mercati e spettacoli. Riecco la grande Festa del Vino

MONTECARLO

Parcheggio con navetta in località Luciani, per chi arriva dal versante Valdinievole; mercatini che ritornano in via Nuova e in corso Roma, il principale del paesino; due serate speciali nelle degustazioni del salotto sotto le stelle, quella dedicata a Puccini e al sigaro toscano. Sono le principali novità dell’edizione numero 56 della festa del vino di Montecarlo, al via dal 29 agosto all’8 settembre, quando la Processione solenne in onore della Madonna del Soccorso, (previste novità nel percorso che saranno svelate più avanti), concluderà la manifestazione.

Il programma è stato illustrato in conferenza stampa dalla sindaca, Marzia Bassini, alla presenza del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi e dai rappresentanti di tutte le associazioni che collaborano da sempre alla kermesse dedicata a Bacco, ma non solo, con la new entry APS. Fondamentale il contributo di Misericordia che si occuperà della parte gastronomica di piazza D’Armi. Insieme all’Arciconfraternita ovviamente la Pro Loco, il Gruppo storico (che allestirà il corteo e, per la prima volta, organizzerà una gara libera di tiro con l’arco), i Fratres, "Famiglie in bici" che opererà con degustazioni di salumi abbinati ai doc locali nella splendida location adiacente alla Fortezza, il Montecarlo calcio (che avrà uno stand con la novità della tartare).

La prima cittadina, Marzia Bassini e Vittorio Fantozzi, hanno commentato: "Una festa di tutti, con il terzo settore protagonista, con l’elemento caratterizzante che è la socialità, dovremo trarre indicazioni su come vorremmo il 60° anniversario". Presente anche il Comandante della polizia municipale, dottoressa Carmela Siciliano, che ha fatto il punto su viabilità e parcheggi.

Oltre a quello di Luciani, ci sarà il parcheggio alla Fornace (consigliato per chi arriva da Lucca) e il Campone, sotto piazza d’Armi, in parte riservato a residenti ed autorizzati. Da ieri, 19 agosto, divieto di sosta in piazza d’Armi; dal 21 divieto transito e sosta in piazza Garibaldi, per i residenti spazio in via della Contea e in via Cavalli. Infine il salotto del vino e del verde, nel cortile dell’ex istituto Pellegrini Carmignani, unione tra cibo e vini delle fattorie montecarlesi. Si parte il 30 agosto con Puccini, i piatti preferiti dal Maestro; poi il pescato della costa, il farro, gli orti, le patate, le farine, chiusura con il sigaro toscano. Prenotazioni dalle 10 del 21 agosto al numero 0583.228881 o 338.1087709.

Massimo Stefanini