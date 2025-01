“Debiti sotto controllo“. La maggioranza fa quadrato

“Gli investimenti del Comune di Lucca determinano un indebitamento naturale, che è assolutamente sotto controllo, e vengono fatti, a differenza del passato, per produrre ricchezza e benessere condivisi”. Lo dicono i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale, rispondendo così al recente intervento del comitato “Vivere il Centro storico”.

“La loro è ovviamente una provocazione, anche perché la premessa che hanno fatto è che non sono esperti in materia. Non meriterebbero nemmeno una replica, perché ricorrono alla narrativa, ormai logora, delle luci e delle festine. Significa ignorare che con la cultura e con gli eventi si produce indotto per la città. Altro che party”.

“Oggi, per portare avanti i progetti, l’Amministrazione Pardini ha un indebitamento pari al 2,15%, quando sarebbe possibile arrivare fino al 10%. Siamo molto al di sotto di questa soglia. Questo rende l’idea di una situazione sicuramente da monitorare con grande attenzione, ma che è gestita con prudenza e responsabilità. Oggi l’indebitamento è fatto al novanta per cento con Cassa Depositi e Prestiti ed il settanta per cento è a tasso fisso, il che ci permette di tenere stabilmente sotto controllo gli interessi”.

“Oltre a questo – scrivono i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale –, va ricordato che oltre 7 milioni di euro di avanzo sono stati destinati all’abbattimento del debito. La progettualità dell’Amministrazione Pardini è ampia ed è chiaro che il debito risulti più alto che in passato: semplicemente, dopo 10 anni di assoluto immobilismo, vogliamo portare avanti progetti per far cambiare passo alla città. E i primi risultati li stiamo già apprezzando”.

“Gli investimenti in cultura, turismo e sport determinano un indotto notevole per tutto il territorio. Questa maggiore ricchezza si traduce in benessere diffuso, creando maggiori entrate per il Comune e quindi più servizi, e di migliore qualità, per i cittadini ed i visitatori. Dover spiegare che si investe per avere un ritorno è quasi imbarazzante. I conti sono perfettamente in salute”.