Lucca, 4 ottobre 2019 - Dolore e cordoglio per la morte di Davide Lo Monaco, 49 anni, il motociclista finito in un dirupo per un incidente con la sua moto. L'uomo avrebbe sbandato in curva, in discesa, finendo oltre il parapetto e quindi nel vuoto. E' accaduto nel territorio comunale di Pescaglia, in zona collinare. Lo Monaco era un appassionati di moto ed era, al momento dell'incidente, insieme ad altri motociclisti di Pisa e Livorno.

Stavano compiendo appunto un giro in provincia di Lucca. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Era decollato anche l'elicottero Pegaso. Riuscire a raggiungere il corpo non è stato semplice per i vigili del fuoco, vista la natura impervia dei luoghi. A indagare sulla dinamica, la polizia locale dell'Unione dei Comuni diretta dal comandante Marco Martini. Cordoglio a Collesalvetti e a Livorno per la morte del motociclista. Una persona molto conosciuta. E sono tanti i messaggi sui social netowrk dei parenti e degli amici. "Ciao amico mio", si legge su Facebook. I funerali di Davide Lo Monaco si svolgeranno domenica 6 ottobre alle 15.30 alla chiesa dei santi Quirico e Giulitta a Collesalvetti.