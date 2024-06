Tutto pronto per il primo evento del Teatro di Verzura: domani, alle 21, nell’ex convento delle Oblate, arriva Davide Cannella con la serata “I serial killer: chi sono e come ragionano”. Durante l’evento, Cannella indagherà le ragioni del male e i meccanismi che possono portare un individuo a compiere crimini efferati. Cannella analizzerà i profili psicologici dei serial killer più celebri, provando a fare luce sulle zone più buie della menta umana. Sarà inoltre l’occasione per parlare del nuovo libro “Gennaro Lucariello e la stanza del gatto”, un’indagine apparentemente normale ma che rivelerà intrighi ambientati a Palermo.L’ingresso è libero. Per informazioni: 348.1559088.