Danza in tutte le forme. Domani al Real Collegio

Agosto sul palco di Real Collegio Estate si apre con la presentazione al pubblico delle coreografie create nel corso della tredicesima edizione di Dance Italia, il programma intensivo di studio della danza contemporanea organizzato dallo Stefanie Nelson Dancegroup che approfondisce, a Lucca, tutte le discipline del movimento attraverso workshop, masterclass intensivi e performance all’aperto.

Domani dalle 21.15 in An evening of contemporary dance – questo il titolo della serata – saranno proposti i lavori sviluppati dai coreografi ospiti con i partecipanti del workshop avanzato ‘Advanced training’ e del programma ‘Young artists’. Le coreografie saranno a cura di Danae & Dionysios di Nunzia Picciallo per il gruppi di giovani danzatori under 18, con lavori inediti, e di Komoco Dance, con un lavoro di repertorio, per il gruppo avanzato. Ogni estate da 13 anni, artisti di fama internazionale, studenti di danza delle università americane e giovani professionisti da tutto il mondo si riuniscono a Lucca per una summer school della durata di un mese.

Attraverso offerte formative specifiche, il coinvolgimento di artisti, insegnanti, coreografi e danzatori attivi sulla scena nazionale e internazionale, Dance Italia offre ai partecipanti strumenti e opportunità per approfondire il proprio bagaglio artistico, tecnico e performativo. Ad oggi Dance Italia ha ospitato 600 partecipanti, provenienti da 24 paesi del mondo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’accesso diretto al chiostro è su via della Cavallerizza, di fianco alla facciata della basilica di San Frediano.