“Dammi il cinque“. Una camminata sulle Mura

Venerdì 13 dalle ore 14.30 alle 17.30, organizzata dalla Cooperativa Sociale La Mano Amica, in collaborazione con WalkZone, si svolgerà la camminata sociale su tutto il perimetro delle Mura di Lucca. Questo bellissimo progetto, portato avanti da La Mano amica, vuole essere l’inizio di un Fil Rouge che legherà le molteplici iniziative nei prossimi mesi. Lo slogan che amalgamerà il tutto sarà “Dammi il cinque”, “Costruiamo insieme una comunità inclusiva, consapevole, coraggiosa, aperta e attiva.

“Dammi il cinque” rappresenta l’incontro tra due volontà, dove un soggetto, la cooperativa, ha un ruolo di stimolo, ha un ruolo attivo, ma al tempo stesso chiede all’altro di partecipare, di incontrarsi, affinché la sommatoria delle due mani, insieme, sia qualcosa di più delle due singole volontà, rappresenti una volontà sola, con più forza, con più visibilità, con più coraggio. La WalkZone, format originariamente legato alla camminata sportiva, è stato ideato nel 2008 da Daniele Canestri: riporta nelle palestre e in aree esterne, tecniche specifiche che consentono ad una semplice camminata di trasformarsi in un efficace e coinvolgente allenamento dai molteplici benefici per tutto il corpo e per la mente. Il coach, grazie all’utilizzo di cuffie wireless, riuscirà a diffondere le istruzioni ad ogni singolo partecipante che eseguirà correttamente tutte le tecniche proposte dallo stesso.