D’Ambrosio, il futuro: "Sono a disposizione"

"Sono a disposizione, se posso dare una mano. Il mio nome era già circolato. Sono abituata al gioco di squadra, se serve metto a disposizione la mia sia pur giovane esperienza". Sara D’Ambrosio, attuale sindaco di Altopascio così ha parlato sulla presidenza della Provincia in una trasmissione televisiva sull’emittente Noi-Tv. A precisa domanda della collega Silvia Toniolo il primo cittadino del Tau ha spiegato: "Sono consigliera a Palazzo Ducale da anni e senza dubbio è stata una buona esperienza, non amo troppo i personalismi, bisognerà verificare molti aspetti".

Potrebbe essere un’idea per il dopo Menesini. Tutto era nato con la curiosità di conoscere i suoi obiettivi per il futuro visto che per Altopascio, oltre 15 mila abitanti, non ci dovrebbe essere il terzo mandato: "Non lo so cosa farò, anche perché sono concentrata sul secondo, voglio fare bene, me lo chiede la gente, la volontà è di finire al meglio la legislatura. C’è ancora tempo visto che ad Altopascio le amministrative ci saranno soltanto nel 2026. Il pensiero sul dopo è soffocato sul nascere dal presente, dal portare avanti la gestione del Comune, con le opere pubbliche che sono già partite, come la scuola di Badia e la primaria a Marginone, ma a breve daremo il via al cantiere anche per la nuova Media e per il nuovo look della piazza di Spianate tanto atteso. Queste sono le priorità, impegni presi con gli altopascesi". Cautela anche sull’eventuale rientro nel PD. "Sono civica e per il momento va bene così, vedremo in futuro come si evolverà il quadro politico. Faccio sempre l’esempio – conclude la sindaca - di quando ci lasciamo con il fidanzato. Prima di ritornarci insieme vogliamo esserne sicure".

Massimo Stefanini