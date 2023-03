Dall’Europa 650mila euro per il campo sportivo di Pieve San Paolo

Oltre 650mila euro destinati ai lavori, con finanziamento complessivo di 900mila arrivano dall’Unione Europea con il PNRR. E’ quanto sarà investito dal Comune di Capannori, attraverso le cosiddette opere di "Rigenerazione urbana", sulla sistemazione del campo sportivo di Pieve San Paolo. Del resto, una struttura sportiva è sempre fonte di aggregazione e di inclusione.

La struttura, di proprietà comunale, presenta gravi criticità in merito al degrado della recinzione perimetrale del campo da gioco (nella foto di archivio, una partita) ed allo stato di manutenzione, sia edilizia sia impiantistica, del fabbricato che ospita gli spogliatoi. La situazione era conosciuta, con la consapevolezza della necessità di intervenire al fine di tutelarne il corretto esercizio e la sicurezza degli utenti. Il Comune ritiene il piccolo stadio un centro importante per le attività sportive. Per questo la civica amministrazione interverrà. Tutto ciò è reso noto dalla determinazione numero 207 del 7 marzo, all’albo pretorio on line.

Il fine da perseguire è la tutela dei beni patrimoniali del Comune. Così ha avuto luogo l’affidamento ad un ingegnere di Lucca l’incarico professionale per la progettazione definitiva dell’intervento di recupero e di adeguamento funzionale. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto entro 40 giorni dalla firma del disciplinare di affidamento. Un luogo che ritornerà a vivere e ciò accadrà senza che si spenda un solo euro del bilancio municipale.

Nel frattempo procede il cantiere allo stadio di Capannori, collegato alla Cittadella dello Sport. Sono in fase di costruzione la nuova tribuna da 600 posti e gli spogliatoi posti sotto di essa insieme alla palestra, ai locali medici e ai magazzini. In fase di realizzazione anche la pista di atletica leggera a sei corsie e una per lo skiroll. Successivamente sarà realizzato il rettangolo verde con manto superficiale in erba naturale.

Massimo Stefanini