Dall’Eritrea alla Valle. Il sindaco di Massaua costruisce ponti culturali

COREGLIA Ricevuto con tutti gli onori nella Sala Consiliare del municipio dal primo cittadino Marco Remaschi e dal suo vice Giorgio Franco Daniele, il sindaco di Massaua, Haile Asfaha, è arrivato nella mattinata di martedì scorso nel comune di Coreglia Antelminelli per una visita istituzionale, alla quale seguiranno altri incontri sul territorio della Valle del Serchio nei prossimi giorni. L’occasione particolare ha dato modo ai due primi cittadini, appartenenti a realtà completamente diverse su tutti i fronti, basti pensare che Massaua è una città dell’Eritrea che conta circa 50mila abitanti, di confrontarsi su diversi temi amministrativi, visti attraverso l’ottica delle relazioni internazionali. Haile Asfaha è stato accompagnato a Coreglia da Marcello Marchi, cittadino di Bagni di Lucca, che da decenni mantiene vivi i rapporti tra la Valle del Serchio e la nazione africana, promuovendo iniziative, viaggi e scambi culturali con le scuole. L’incontro ha anche permesso ai rappresentanti istituzionali di essere aggiornati sulle opportunità e le sfide dei due Paesi e di raccogliere stimoli provenienti dagli stessi territori. Massaua, che si trova sulla costa africana del Mar Rosso, è tra l’altro il principale porto dell’Eritrea, nazione con 6 milioni di abitanti che ha come capitale la Città di Asmara. A fine incontro l’amministrazione comunale coreglina ha voluto omaggiare il Sindaco di Massaua di una statuina in gesso raffigurante il compositore lucchese Giacomo Puccini, realizzata in occasione del 50° anniversario del Museo della Figurina di Gesso di Coreglia Antelminelli, oltre al dono di tre volumi sulla storia locale. "Ringraziamo il sindaco di Massaua per questa gradita visita – afferma Marco Remaschi – e Marcello Marchi che, da molti anni, si prodiga per portare a nostra conoscenza le istanze del popolo eritreo". Fio. Co.