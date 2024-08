Dalle tradizioni alla musica e l’arte. Tanti appuntamenti in Garfagnana. Eventi per tutta la famiglia

Un fine settimana ricco di eventi in Garfagnana. E’ in svolgimento fino a domani a Corfino, in Comune di Villa Collemandina, la XXXI edizione del Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea. Premiazione domenica alle 18. Stasera alle 21, in piazza delle Tre Fontane, spettacolo in vernacolo corfinese de "I figli dell’Aschera". Domani, alle 16, la premiazione del concorso "Balconi fioriti". A Castelnuovo, oggi alle 17,30, nella chiesa di Santa Lucia, in via XX Settembre, verrà inaugurata una collettiva di quattro pittori garfagnini, Angelo Scaparini, Giorgio Capitani, Ettore Giovannetti e Rosanna Facchini. L’ingresso è libero, dal martedì alla domenica, dalle 17,30 alle 19,30 fino a domenica 1 settembre. A Pieve Fosciana, da oggi a domenica 1 settembre nella chiesa di San Giuseppe, è allestita una mostra fotografica del santuario della Madonnina in occasione del centenario della sua costruzione.

L’inaugurazione è per oggi, alle 18,30, con l’organizzazione della parrocchia di Pieve e del comitato promotore del centenario della costruzione della santuario. Di particolare interesse ci sono alcuni quadretti sul sacro edificio che fino agli anni ’70 venivano acquistati dai fedeli in occasione delle festività riguardanti il santuario. A Sillico, in Comune di Pieve Fosciana, stasera, alle 20, infatti, promossa dalla Polis Sillico, con il suo presidente Mario Bonini e con la collaborazione si tanti volontari paesani, appuntamento con la XXV edizione della manifestazione "I banditi del Sillico nella Garfagnana dell’Ariosto... all’ora di cena", rassegna storica e gastronomica della Garfagnana del ‘500, promossa con il patrocinio del Comune di Pieve Fosciana. Nelle stanze di palazzo Carli fino al 1 settembre si tiene la XVI ma edizione de "Arte al plurale" con opere degli artisti Attilio Bizzarri, Alexander Daniloff, Keane, Armando Scaramucci. Orario di apertura il sabato 15,30-18,30 e domenica 9-11, 15,30-18,30. Per gli altri giorni telefonare a Mauro Puppa cell. 328 6232904. A San Romano, oggi e domani, si svolge la fiera comunale con tante iniziative, spettacoli musicali e di svago. Nel giardino della biblioteca, cinema all’aperto per i bambini. Stasera alle 21, concerto della filarmonica "Verdi" di Sillicagnana. Domani alle 20,30 sul sagrato della chiesa "I racconti di una volta" con Lucia Giovannetti.

Dino Magistrelli