Dalle Hawaii a Lunata: Scopri il “Poke” al Ristorante Crazy Poke

Sbarca anche a Lunata il ristorante di stile hawaiano "Crazy Poke" che già aveva aperto a Borgo a Mozzano. Ambientazione tipica, sembrerà di essere a Honolulu, ma anche buona cucina. In primis il pokè, piatto tipico di quelle latitudini. Il poké, il cui significato si traduce in "tagliato a cubetti", è diventato uno dei food trend più popolari d’Europa. Originario delle Hawaii in principio costituito da solo pesce crudo, alghe e uno speciale condimento, venne adottato dai giapponesi che gli conferirono una nuova forma, aggiungendoci il riso e la salsa di soia. Il successo esplose quando il poké hawaiano trasformato arrivò a New York. Una curiosità in questa globalizzazione anche gastronomica. Potrebbero esserci anche sviluppi occupazionali in futuro per questa nuova attività produttiva nel settore gastronomico.