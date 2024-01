Dalla Piana ai campionati mondiali di Danza

Distinguersi ai campionati italiani assoluti, salendo sul podio ed essere convocati in Nazionale, indossare la maglia azzurra. Più di così sarebbe stato difficile persino immaginarlo. Soddisfazione a Porcari per Caterina Luciani e Mattia Marcucci. Sono arrivati secondi e quindi per loro è scattata la convocazione per i mondiali Danze Standard che si svolgeranno in Romania il prossimo mese di settembre. Non solo. I terzi classificati sul podio sono Matteo Verdirosa e Asia Lippi. Il paese famoso per la Torretta è in festa per il grande risultato ottenuto dai ragazzi.

"Veramente bravissimi tutti – racconta il sindaco, Leonardo Fornaciari - essere convocati ai mondiali significa far parte della nazionale Italiana. Un sogno. Un grande onore per la loro carriera, anche se sono giovanissimi, ma anche per noi, per la nostra comunità. Siamo orgogliosi di questi ragazzi. A Caterina e Mattia spetta ora tanto lavoro da qui a settembre ma ora è giusto si godano la gioia e i nostri complimenti assieme a Matteo e Asia".

Ma.Ste.