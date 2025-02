Dalla Croce Verde alla Caritas passando da Confcooperative: ecco i progetti per i prossimi 12 mesi

LUCCAIl Servizio Civile Universale, c’è ed è pronto ad offrire ai giovani tra i 18 e i 28 anni un’importante occasione per mettersi alla prova e contribuire al benessere della comunità. Il bando 2025, con scadenza il 18 febbraio, vede diverse realtà della Piana di Lucca attivamente coinvolte nell’offerta di progetti rivolti ai volontari. A Lucca, la Croce Verde accoglie giovani interessati a operare nel primo soccorso, nella protezione civile e nella promozione culturale, con sedi attive anche a Guamo e Castelnuovo Garfagnana.

La Caritas Diocesana propone un’esperienza formativa nell’ambito dell’assistenza alle persone più vulnerabili, attraverso attività di sostegno sociale e supporto educativo. Il coinvolgimento in questi progetti consente ai volontari di acquisire nuove competenze e di entrare in contatto con realtà diverse del territorio, arricchendo il proprio bagaglio personale e professionale.

Le Misericordie di Lucca e Capannori partecipano con progetti legati all’ambito sanitario e all’inclusione sociale, offrendo ai volontari la possibilità di affiancare operatori esperti e di fornire un supporto concreto alla comunità locale.

La Confcooperative Toscana coinvolge i volontari in attività educative per minori, centri estivi e accoglienza, permettendo loro di entrare in contatto con realtà scolastiche e sociali diverse, contribuendo alla crescita dei più piccoli e all’inclusione di fasce più vulnerabili della popolazione. Ogni progetto ha una durata di 12 mesi e rappresenta un’opportunità concreta di crescita personale e professionale. I giovani coinvolti non solo acquisiranno competenze utili per il futuro, ma avranno anche l’opportunità di sperimentare il valore della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Le domande devono essere presentate online tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL). Il Servizio Civile non è solo un’esperienza di volontariato, ma anche un’opportunità per acquisire competenze e contribuire attivamente alla propria comunità. Nella Piana di Lucca, il coinvolgimento delle associazioni e degli enti locali continua a rappresentare un punto di riferimento per chi vuole vivere un anno di impegno e formazione, contribuendo al tessuto sociale del territorio con il proprio entusiasmo e le proprie capacità.

R.Gra.