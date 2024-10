Dalla Corea con furore. Ecco il regista e gli attori di “Squid Game 2“

Oggi Lucca Comics & Games si prepara ad accogliere “Squid Game 2“, seconda stagione della serie Netflix dal successo senza paragoni, per uno degli appuntamenti imperdibili dell’area Movie. Il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun (nelle foto sopra) saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità degli attesissimi nuovi episodi (ore 18.30, Cinema Moderno). Per tutti i fan, in piazza San Michele, a partire dalle ore 15, un grande evento con fan e cosplayer per celebrare la serie culto. Il pubblico di Lucca, inoltre, troverà in piazza Anfiteatro l’esclusivo store dedicato a “Squid Game“, dove sarà possibile acquistare una capsule collection creata appositamente per il festival, disponibile in edizione limitata solo durante i giorni della manifestazione.