Dalla città cinese di Yibin a Lucca. In vista scambi economici e culturali

Una folta delegazione di rappresentanti politici e imprenditoriali della città prefettura cinese di Yibin è stata ospitata a Lucca, in un incontro che promette di rafforzare i legami economici e culturali tra le due realtà. La visita è stata organizzata con il supporto della MDG35 di Marco Dell’Osso e Pietro Galeone, assieme alla società Accel Products di Hong Kong rappresentata dal presidente Paul Choi. L’incontro ha avuto l’obiettivo di esplorare nuove possibilità di collaborazione tra Lucca e Yibin. Entrambe le città, infatti, possiedono un ricco patrimonio culturale e un dinamico tessuto economico.

I rappresentanti di Yibin hanno manifestato grande interesse per le eccellenze lucchesi, con particolare attenzione al settore cartario, tecnologico e vitivinicolo. Marco Dell’Osso e Pietro Galeone della MDG35, promotori dell’iniziativa, hanno sottolineato l’importanza di questi scambi per favorire la crescita economica e culturale delle due città. “Questo incontro rappresenta un primo passo verso una collaborazione proficua e duratura”, ha dichiarato Dell’Osso. “Siamo convinti che Lucca e Yibin possano trarre enormi benefici da questa partnership”.

Paul Choi, presidente di Accel Products, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti durante la visita. “Le sinergie create oggi gettano le basi per future collaborazioni che non solo stimoleranno l’economia locale, ma favoriranno anche uno scambio culturale proficuo per entrambe le comunità”. Durante la visita, la delegazione cinese, oltre a visitare il centro storico, ha avuto l’opportunità di recarsi in alcune aziende della Piana per discutere di possibili collaborazioni commerciali e investimenti. L’amministrazione comunale di Lucca ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo l’importanza di costruire ponti internazionali per promuovere lo sviluppo del territorio.

“Siamo felici di accogliere i nostri amici di Yibin e di esplorare insieme le opportunità che questa collaborazione può offrire”, ha dichiarato il sindaco Mario Pardini. “L’incontro di oggi è solo l’inizio di un percorso che siamo certi porterà grandi benefici per entrambe le città”. La visita si è conclusa con un pranzo sulla terrazza dell’hotel Grand Universe, durante la quale i partecipanti hanno potuto approfondire ulteriormente le tematiche discusse e consolidare i rapporti instaurati.