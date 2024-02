Dal Portogallo a Lucca. Servizi anche televisivi per la tappa lusitana

E’ una Lucca sempre più internazionale quella che sarà racconta da un gruppo di giornalisti, videomaker e influencer provenienti dal Portogallo, giunti nel fine settimana in Toscana per un press tour organizzato da Toscana Promozione e dal Comune tra tradizione e contemporaneità. L’occasione nasce dal lancio del nuovo volo low cost di EasyJet, che collega Pisa a Porto, e dal relativo tour organizzato per la stampa lusitana nei luoghi più attrattivi nei dintorni dell’aeroporto Galilei. I saluti dell’assessore Remo Santini, poi tour in città, sulle Mura, Torre Guinigi e anche i “Rolling Stones“, al Puccini Museum e tappa anche all’Atelier Ricci.