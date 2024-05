Dal Giungla Fest nasce il Team Mowgli, si cercano under 35

Nel contesto di Giungla, il festival di arte contemporanea organizzato a Lucca da S.o.f.a. fin dal 2020, sta prendendo vita un nuovo progetto: Team Mowgli. Rivolto a giovani under 35 appassionati di arte e filosofia, il Team Mowgli offrirà l’opportunità unica di partecipare attivamente alla creazione e organizzazione di eventi, partendo dalle riflessioni sul tema “Radici: radicato, radicale”. I membri del Team Mowgli potranno entrare nella comunità creativa di Giungla con l’incarico di ideare e gestire incontri, laboratori in preparazione per la tappa principale del festival, programmata dal 14 al 17 novembre. Per coloro che desiderano unirsi al Team Mowgli, un primo appuntamento conoscitivo è martedì 21 maggio dalle ore 18.30 alle ore 20. presso Ciclo Divino (Via Michele Rosi, 7, Lucca). Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a [email protected]. Il progetto è frutto della collaborazione tra Animando Centro di Promozione Musicale, Lucca Creative Hub, Millimètrica, Associazione Culturale Photolux e Associazione mercato del Carmine.