Dal fast fashion alla moda sostenibile: ecco come

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di intervistare il sig. Marco Mantellassi, CEO di Manteco, storica azienda tessile con sede a Montemurlo (Prato).

Di cosa si occupa la sua azienda? "Manteco è stata fondata da mio nonno negli anni ’40, quando intuì le potenzialità di rigenerare vecchi abiti e coperte non più utilizzabili. Ancora oggi produciamo tessuti pregiati come cotone, lana e cashmere partendo dal recupero di scarti e materiali riciclati, e destinati ai grandi marchi della moda internazionale. Il nostro modello produttivo si basa sui principi dell’economia circolare".

Quali soluzioni ha adottato la sua azienda per affrontare questo problema? "La nostra filosofia si basa su tre pilastri fondamentali: recupero, riciclo e riuso. Collaboriamo con diversi centri di raccolta per reperire capi e scarti tessili, che vengono trasformati in nuovi materiali di alta qualità. Inoltre, utilizziamo energia rinnovabile grazie ai pannelli fotovoltaici e monitoriamo costantemente l’uso di sostanze chimiche per garantire un impatto ambientale minimo".

Quali consigli darebbe ai lettori per ridurre il problema? "Prima di acquistare un capo, è essenziale leggere l’etichetta per scegliere tessuti naturali, come il cotone o la lana. Poi, possiamo dare una seconda vita agli abiti in buone condizioni".