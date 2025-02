Dal Comune contributi scuola a 633 famiglie

Ne potranno beneficiare 633 studenti e relative famiglie. Sono in pagamento i contributi del Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2024-2025 finalizzati a sostenere concretamente le famiglie a basso e medio reddito nell’acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e nell’utilizzo dei servizi scolastici, assegnati tramite bando. È stato assegnato un contributo di 200 euro per un Isee compreso tra 0 e 8946,49 euro e di 150 euro per un Isee compreso tra 8946,50 e 15744,31 euro. Questo beneficio economico individuale, rivolto agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata è finanziato con fondi regionali e per l’anno scolastico in corso era rivolto alle famiglie in possesso di un Isee non superiore a 15.748,78 euro.

"Anche per l’anno scolastico in corso sono numerose le famiglie capannoresi che beneficiano di questo contributo e quindi vengono alleggerite nelle spese da sostenere per mandare i figli a scuola, sia per quanto riguarda i materiali didattici che i servizi scolastici – sostiene l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti (foto), – per la nostra amministrazione è di fondamentale importanza contribuire a garantire a tutti il diritto allo studio".

Il pagamento del contributo, per coloro che hanno indicato l’Iban, viene accreditato sul conto corrente, mentre gli altri richiedenti possono riscuotere il contributo recandosi a qualsiasi sportello del Monte dei Paschi di Siena, presentando un documento valido sia dell’intestatario sia del beneficiario.

Ma.Ste.