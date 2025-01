Dal 20 gennaio scattano i lavori in piazza Umberto e nelle vie vicine

"Monitoreremo l’avanzamento dei lavori in piazza Umberto passo dopo passo per ridurre al minimo i disagi per le attività commerciali". È con questo obiettivo che Andrea Baiocchi, presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo e membro di giunta di Confcommercio, è uscito dall’incontro avuto con l’amministrazione comunale riguardo i lavori che interesseranno piazza Umberto e le vie limitrofe. L’intervento partirà il 20 gennaio da via Farini per interessare prima un lato della piazza poi l’altro e per avere una nuova pavimentazione della zona entro l’inizio dell’estate. Poi, da settembre, il secondo lotto dei lavori che interesserà via Garibaldi e una piccola parte di via Vittorio Emanuele II, dalla piazza fino alla Farmacia Gaddi. L’associazione ha già incontrato tecnici e Comune in più occasioni e raccolto le criticità emerse dai propri associati per limare al minimo i possibili problemi.

"Si tratta di un cantiere importante - commenta Baiocchi - che sicuramente porterà qualche disagio, ma non possiamo che guardare oltre e pensare alla riqualificazione che esso porterà per avere una Castelnuovo ancora più bella. Il traffico pedonale non sarà mai interrotto, mentre il veicolare subirà alcune modifiche a seconda dell’avanzamento dei lavori". Il rifacimento della pavimentazione ovvero dei sanpietrini di piazza Umberto e delle pietre di via Garibaldi, sarà affiancato da un intervento sulle tubazioni dell’acqua e questo purtroppo allungherà i tempi previsti inizialmente. "Il primo obiettivo prefissato con l’amministrazione comunale - aggiunge - è avere la piazza pronta per la stagione estiva. Alle attività interessate direttamente dai lavori sarà sempre garantito l’accesso e la necessaria chiusura per l’intervento nell’area della porta di ingresso sarà sempre concordato e con il dovuto preavviso". Tra le problematiche evidenziate dall’associazione, il carico/scarico delle merci e la raccolta dei rifiuti. "L’amministrazione comunale - conclude Baiocchi - ci sta fornendo le risposte necessarie".

Dino Magistrelli