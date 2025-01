Dai sentieri ai torrenti . Avventure a marchio Cai

L’appuntamento è stasera alle 21 nel complesso del San Micheletto, la sezione di Lucca del Club Alpino Italiano terrà la tradizionale serata di presentazione delle attività per il nuovo anno. Sarà un momento importante per scoprire le proposte di ogni gruppo, cuore pulsante della sezione.

L’escursionismo presenterà le gite sui Balcani e sulle Dolomiti, due mete che promettono panorami spettacolari e un’esperienza indimenticabile. Il Gruppo MTB CAI Lucca illustrerà le attività annuali, con percorsi pensati per tutti i livelli, dagli appassionati di lunga data ai nuovi amanti della mountain-bike. Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti più attesi per quanto riguarda i Rifugi, come la polentata e la castagnata al rifugio Mercatello e il tradizionale concerto ospitato al rifugio Rossi, Musica in apuane.

La Scuola di Alpinismo illustrerà i corsi di alpinismo e di arrampicata, fondamentali per chi desidera approfondire la tecnica e vivere la montagna in maggiore sicurezza. Il Gruppo Focolaccia, oltre ad illustrare il corso che viene tenuto a proposito dello scialpinismo, ci mostrerà le attività previste per condividere momenti indimenticabili con gli sci ai piedi. Sarà presente anche il Gruppo Apex, nato in seno alla Scuola CAI Lucca, che si dedica alla valorizzazione dei siti di arrampicata del territorio apuano e alla promozione della cultura della sicurezza in ambiente montano, unendo arrampicatori di ogni livello tecnico. Per quanto riguarda la Sentieristica, saranno esposti i progetti per l’anno nuovo a proposito della manutenzione e della cura dei sentieri, tanto importante per chi frequenta la montagna.

La Sezione di Lucca è molto attiva anche tra i giovani e i giovanissimi e durante questa serata potremo scoprire quali saranno le attività per i più piccoli, pensate dal Gruppo Pollicino e dall’Attività giovanile nell’ambito dell’escursionismo, dell’arrampicata e della speleologia. Per gli amanti della speleologia sarà possibile conoscere le attività in grotta previste per questo nuovo anno dal Gruppo speleologico, come per esempio il raduno intersezionale regionale “Casone di Profecchia - M. Prado”.

All’appello non mancheranno le “avventure acquatiche” per tutti coloro che vogliono rivivere o provare per la prima volta l’adrenalinica esperienza del torrentismo.