Dai biscotti semplici e sani, alla pasta, fino ai segreti della mixology

Grano Salis tiene le porte aperta delal nuova stagione dedicata agli appassionati di cucina, offrendo una gamma di lezioni sul food & beverage curata da professionisti del settore. L’azienda della Del Monte Ristorazione, parte del Gruppo Giannecchini, propone esperienze che combinano tecniche avanzate e tendenze contemporanee, in un percorso formativo che unisce teoria, pratica e degustazione in un ambiente accogliente e stimolante.

Domani alle 18.30 l’appuntamento sarà con la biscotteria da forno e con la maestra indiscussa dell’arte pasticcera Sandra Bianchi, che condurrà i partecipanti nel mondo della biscotteria da forno, svelando tecniche di pasticceria per la preparazione di deliziosi biscotti fatti in casa. Un’occasione per imparare a realizzare ricette semplici, utilizzando ingredienti sani e genuini. Perfetta per chi vuole avvicinarsi alla pasticceria con un approccio pratico e accessibile. Costo 70 euro.

Lo step successivo sarà la lezione di pasta fresca, in programma il 3 marzo alle 18.30 quando Mariella Lencioni, chef di lunga esperienza, accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra farine e grani antichi. Si realizzeranno tre tipi di impasti: pasta all’uovo tradizionale, pasta ripiena con farcitura stagionale e un impasto vegano senza uova. A completare l’esperienza, la preparazione di salse semplici e gustose. Costo di 60 euro.

Ultimo appuntamento Mixology per Appassionati il 27 marzo alle ore 19 quando Mauro Picchi guiderà un corso per chi desidera scoprire i segreti della mixology. Attraverso teoria e pratica, i partecipanti impareranno a preparare cocktail classici e a personalizzarli con varianti home-made, utilizzando attrezzature semplici e ingredienti di qualità (60 euro). Tutte le informazioni sono sul sito www.granosalis.com.