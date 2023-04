Dai 450 euro del monolocale Tutti i prezzi

Affitti? A Lucca per un monolocale servono in media 450 euro, 500 per un bilocale, mentre si deve arrivare a 700 per una soluzione con tre camere. Secondo il comparto AffittaRE di Mediatori Group in Italia, l’80 per cento degli immobili affittati è già ammobiliato o parzialmente ammobiliato, con il 56 per cento degli inquilini che hanno due o più redditi, un elemento che garantisce maggiormente i proprietari rispetto agli inquilini con un solo reddito familiare. Nella nostra provincia, per arrivare a chiudere una trattativa di affitto serve circa un mese se l’appartamento è già ammobiliato, poco più del doppio di tempo se non è arredato. In generale, il mercato mostra segni di rallentamento per tre cause: il Superbonus del 110 per cento, il crescente ritardo sul responso dei mutui che tiene in casa gli inquilini intenzionati a comprare un immobile e l’aumento dei prezzi che anch’esso suggerisce agli inquilini di cristallizzare la propria situazione. E’ invece in ripresa, dopo l’uragano generato dalla pandemia, il numero dei contratti di locazione per fondi commerciali e artigianali. A Lucca, un negozio di 70 mq costa in media 800 euro, mentre per un ufficio di 50 mq servono circa 500 euro.