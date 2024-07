Dagli SugarFree a Rosa Chemical. Gran finale per il Bam Festival

Sarà un weekend lungo quello che accompagnerà la chiusura della 40° edizione del Bam Festival di Borgo a Mozzano, weekend che gli organizzatori annunciano come il più folle dei 40 anni della manifestazione con un programma di concerti tutti a ingresso gratuito.

Si partirà da giovedì 25 con un evento dedicato agli amanti della musica italiana: Balla Italia. Questo esclusivo format è pensato per gli ultimi romantici della canzone italiana con una serata animata dai grandi successi che hanno fatto innamorare generazioni su generazioni. Venerdì 26 luglio la festa continua con gli SugarFree, band che ha segnato gli anni 2000 con le sue canzoni indimenticabili. “Cleptomania“, “Scusa ma ti chiamo amore“, e tanti altri successi che risuoneranno sul palco del Bam Festival, promettendo una serata ricca di energia e nostalgia. Il culmine delle celebrazioni per la 40° edizione del festival sarà raggiunto sabato 27 luglio con la performance di Rosa Chemical. L’artista, noto per il suo stile unico e le sue provocazioni, promette uno show esplosivo e fuori dagli schemi.

Domenica 28 luglio il Bam Festival si chiuderà in grande stile con la festa finale affidata alle sapienti mani di Marco Bresciani Dj. Una serata all’insegna del divertimento e della buona musica, che farà ballare tutti fino a tarda notte. Da non perdere l’ultimo weekend del Bam Festival, quello appunto di giovedì 25, un’occasione unica per vivere la magia della musica in un’atmosfera di festa e celebrazione. Per ballare, cantare e lasciarsi trasportare dalle note di tanti artisti che hanno fatto la storia della musica contrassegnando tanti ricordi. A incorniciare il tutto l’area classic dancing, quella bavarese, stand enogastronomici, un’area mercato e mercatini. Gli ingredienti per chiudere in bellezza questa straordinaria quarantesima edizione del Bam Festival (ex Festival della Birra) ci sono tutti.