Da Servillo a Minoli e Ferrero: tanti gli ospiti

Peppe Servillo, Giovanni Minoli, Darwin Pastorin, Stefano Redaelli, Ernesto Ferrero sono alcuni degli ospiti dell’ottava edizione del Festival della Sintesi, manifestazione ideata e diretta da Alessandro Sesti e promossa dall’associazione “Dillo in sintesi“.

Giovanna Botteri e Francesca Fagnani (nella foto a lato)sono le due vincitrici del Premio Lucca Dillo in sintesi, il riconoscimento che ogni anno individua i migliori esempi di brevità nel mondo della televisione e del giornalismo. La cerimonia di consegna del premio e il talk con gli ospiti si terranno invece a Palazzo Ducale, in Sala Ademollo.

A Botteri, giornalista della Rai, corrispondente dagli Stati Uniti fino al 2019, poi dalla Cina e da un paio di anni dalla Francia, va il premio per il giornalismo intitolato a Marcello Petrozziello, giornalista e comunicatore lucchese scomparso nel 2020.

A Fagnani, giornalista, ideatrice e conduttrice del format “Belve“, su Raidue, va invece il premio per la televisione. Il Festival della sintesi è stato reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, The lands of Giacomo Puccini (Camera di Commercio Toscana Nordovest).

Sponsor della manifestazione sono Vebex e l’impresa Guidi Gino. Il programma completo su www.festivaldellasintesi.it.