Da “Il Sogno“ al gruppo Prociv

Una moltitudine di volontari sono attivi anche nelle tante realtà del Terzo Settore che animano i paesi della Valle del Serchio, pronti a rispondere alle diverse esigenze della popolazione, nei più diversi ambiti sociali e territoriali.

Economia circolare al centro della filosofia dell’associazione Auser Bagni di Lucca, che fa parte dell’omonima famiglia presente in tutta Italia, con focus sulla riduzione degli sprechi e il recupero di oggetti destinati allo smaltimento. La loro rigenerazione gli regala una nuova vita e destinazione, come merce posta in vendita nei negozi solidali, per finire in aiuti a famiglie in difficoltà.

L’associazione Il Sogno Onlus con sede a Castelnuovo di Garfagnana si pone come obiettivo primario l’aiuto ai bambini e alle loro famiglie, promuovendo iniziative che favoriscono la crescita serena dei piccoli nel rispetto dei loro bisogni e delle loro necessità. Percorso di aiuto per i bambini diversamente abili e i loro familiari nel superare i disagi e le difficoltà della rieducazione, riabilitazione e dell’inserimento nella società.

Il Ritrovo di Roberta con sede a Pontecosi all’interno del Centro Socio-culturale San Magno, nel comune di Pieve Fosciana, si occupa principalmente di attività a favore della prevenzione del tumore al seno e dell’offerta di servizi gratuiti alle persone del territorio che sono state colpite da questa patologia. Il gruppo nasce dalla volontà di riunire le donne colpite da tumore al seno, quelle che lo stanno vivendo, i loro familiari e tutti coloro che si occupano delle difficoltà della condizione femminile in genere.

Il Gruppo Volontario Protezione Civile Comunale di Castelnuovo di Garfagnana infine, nasce per rispondere alle necessità della popolazione nelle varie emergenze territoriali, oltre ad essere particolarmente attivo nelle valutazioni di esigenze immediate dei soggetti più fragili e dei possibili rischi in fase preventiva e operativa sulla totalità degli abitanti. Il gruppo si occupa anche del servizio di sicurezza su eventi e manifestazioni particolarmente partecipate.

Fiorella Corti