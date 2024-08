“Da Giorgio Lazzarini ho ricevuto offese che lui disconosce“

1Il presidente del Boccherini, avvocato Maria Talarico, interviene sulle dichiarazione a mezzo stampa del consigliere regionale Massimiliano Baldini e dell’Amministratore unico del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini. "Le questioni politiche dietro al loro scontro non mi riguardano né personalmente né, tanto meno, come presidente del Conservatorio – premette Talarico – . Baldini ha espresso solidarietà al “Boccherini”, ai suoi organi e alla mia persona, facendo riferimento anche ad attacchi ricevuti da Lazzarini il quale ha negato qualsiasi atto improprio contro la mia persona".

"Presumo che Lazzarini abbia dimenticato le gratuite esternazioni fatte sulla sua pagina Facebook il 14 gennaio 2024 per aver io preso posizione nei confronti del Comitato Pucciniano in merito alla richiesta di accesso agli atti rimasta all’epoca senza riscontro da parte di quest’ultimo, con l’improvvida dichiarazione che “mi sono fatta portare in conferenza stampa” (come persona che segue e asseconda pedissequamente le volontà altrui senza capacità di valutazione dei fatti e circostanze che le accadono intorno), frase che ha in sé un evidente accezione sessista, essendo lecito dubitare che nei confronti di un Presidente uomo avrebbe usato le stesse parole. E prosegue: “se la Presidente verrà sconfessata (anche solo attraverso la costante riconferma ministeriale del Presidente del Comitato) non potrà dirsi nel proprio ruolo rappresentante ministeriale e ne dovrebbe trarre le conseguenze. Secondo me lei non si rende conto che ora deve rispondere allo Stato”. Sono pesanti offese alla mia dignità di donna. Da Lazzarini sono ancora in attesa di una dichiarazione riparatoria".