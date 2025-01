Da Fratelli d’Italia sostegno e vicinanza alle forze dell’ordine

Fratelli d’Italia a sostegno delle Forze dell’Ordine. “Il 5 gennaio - scrivono il capogruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e quello comunale Marco Martinelli - ci siamo recati al Comando dei Carabinieri di Cortile degli Svizzeri, come attestato di riconoscenza per l’instancabile lavoro svolto dagli uomini e dalle donne che operano per difendere la nostra comunità”. Ad accoglierli il vice comandante provinciale tenente colonnello Valerio Melchiorre. L’iniziativa è legata al recente episodio di Rimini con un carabiniere indagato mentre tentava di fermare un immigrato che aveva accoltellato quattro persone.