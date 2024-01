Da Endrigo a De Andrè. La Rassegna di Aimando

Animando presenta la nuova a edizione della ‘Rassegna della canzone d’autore’. Il viaggio della storia della musica d’autore, accompagnato da grandi e suggestivi interpreti. Al suo decimo anniversario il centro di promozione musicale che ogni anno porta a Lucca la musica lirica e quella cantautoriale con un calendario di concerti di grande qualità, cambia il suo logo per l’occasione. E’ stato presentato ieri, il programma degli eventi, nella Sala della Musica e della Cultura de "Il Pinturicchio", da Giovanni Del Carlo, presidente di Animando, Stefano Teani, direttore artistico, Mauro Di Grazia e Marco Pierotti. Quattro spettacoli, ognuno dedicato a una componente artistica significativa della musica d’autore, Bacharach, Fabrizio de André, il fascino della canzone napoletana del Novecento e Sergio Endrigo. La stagione 2024 vedrà in scena artisti e musicisti di grande fama sul nostro territorio, per un viaggio "intimo ed emozionante" tra le parole, gli arrangiamenti e le musiche dei più grandi cantautori e interpreti della storia musicale recente, completamente curati da Stefano Teani con preziosa collaborazione di Mauro Di Grazia e Fabio Greco. Il via è previsto per il 4 febbraio, al Pinturicchio nella Sala della Musica e della Cultura, con "Michela Lombardi canta Bacharach".

L’omaggio a Burt Bacharach, a un anno dalla scomparsa del pianista, compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Continua poi il 18 febbraio, nell’affascinante scenario del Real Collegio, con "Endrigo, il fuoriclasse. I capolavori di un grande cantautore". Sergio Endrigo musicista autodidatta, intellettuale innovatore, poeta fine e prolifico compositore di canzoni, ha dato vita a capolavori come ‘Io che amo solo te’. Per il terzo appuntamento della rassegna, si torna nella sala del Pinturicchio, domenica 3 marzo.

Stavolta sarà "Fabrizio De André, la Buona Novella e altre narrazioni" il protagonista assoluto della giornata. Nel venticinquennale della morte del cantautore italiano, verrà messa in scena "La Buona Novella" (1969) nella sua versione integrale con voce narrante e altri capolavori del grande autore genovese. La prima parte della stagione annuale di Animando si conclude domenica 10 marzo, sempre al Pinturicchio di Borgo Giannotti, con l’appuntamento "Canzoni del Novecento nella tradizione napoletana". I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili online sulla piattaforma www.oooh.events o direttamente sul posto prima dell’inizio dello spettacolo.

Rebecca Graziano