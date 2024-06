Da Chianciano a Riccione. Per il Cnl la stagione brilla

Ancora meritati titoli per il Circolo Nuoto Lucca Master allenato da Alessandro Meregalli che, come squadra, ha appena conquistato l’argento alla Supercoppa Toscana 2024 che si è disputata a Chianciano Terme. Un risultato da incorniciare a cui si aggiungono le medaglie afferrate grazie alle singole prestazioni. I magnifici 7 atleti che si sono distinti vincendo anche la classifica individuale sono Matilde Benedettini categoria Master 25 (1 posto Specialità mix Small), Anna Carlomagno cat M35 (2 posto - specialita Free Style), il coach Alessandro Meregalli Cat M40 (1 posto Speci. Mix Small), Pippa Giovanni Cat M55 (2 posto Spc. Midi Mix), Nannini Rudi Catr M30 (1 posto Spec. Free Style), Marco Dal Pino Cat M35 (3 posto Free Style), Matteo Pergola Cat M40 (2 posto Free Style).

Inoltre, oltre la coppa Toscana hanno concluso il curcuito Iron Master i due atleti del Circolo Nuoto Lucca Giovanni Pippa e Pergola Matteo. Ma la stagione non è ancora chiusa, prospetta buone carte da giocare. L’appuntamento è prestigioso, quello con i Campionati Italiani Estivi Fin 2024 che si svolgeranno nelle “acque“ di Riccione martedì prossimo 25 giugno.

Sono attesi ai posti di blocco in vasca gli atleti della compagine lucchese Elena Baruzzo che tenterà il tutto per tutto nella 50 delfino, poi Anna Carlomagno pronta a giocarsela sia nei 50 e 100 rana oltre ai 200 misti. Alla “chiama“ anche Antonella Monticelli (100 e 200 stile), Dino Bini (200 e 400 stile libero), Matteo Pergola (400 e 800 stile libero) e Giovanni Pippa nei 200 farfalla e 400 misti, una vera “prova del fuoco“ quest’ultima. Ma non ci sono confini per le poderose “bracciate“ del Circolo Nuoto. La sfida infatti è contemporaneamente aperta anche in mare con diversi atleti impegnati nelle manifestazioni del Calendario Open Water. “E’ stata indubbiamente un’intensa stagione di gare – commenta il coach Meregalli – . Siamo contenti dei tantissimi miglioramenti consolidati e del gruppo che anno dopo anno è sempre più unito. Gli ultimi due anni, in particolare, evidenziano una crescita che carica e motiva ciascuno di no. Un effetto che ci auguriamo possa essere contagioso anche su nuove reclute e invitiamo a contattarci per essere ancora di più Circolo Nuoto Lucca“.

Laura Sartini