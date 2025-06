"“Da Beppe“ è il vero portafortuna. Abbiamo fatto felice un pensionato"

Giornate "calde", come la temperatura in questo periodo, tra brindisi, felicitazioni e clienti sempre più numerosi alla ricerca della fortuna presso il bar ricevitoria rivendita giornali Da Beppe, in via Al Rosario a Pieve Fosciana, per la vincita al SuperEnalotto di 54.718,77 euro. "E’ un momento veramente fortunato per i nostri clienti – commenta la titolare Natascia Venturi Bonaldi, che gestisce l’attività insieme ai figli Sofia e Jacopo – per queste due importanti vincite nell’arco di pochi giorni. Siamo felici per i vincitori, mentre per noi tanta buona promozione per il locale, dove abbiamo visto aumentare sia i clienti sia le giocate".

Che dice ai clienti quando chiedono di giocare? "Dico subito che è un momento fortunato per il “Da Beppe“ e l’unico modo per sfidare la fortuna è quello di continuare a giocare. E’ stato bello vedere il viso felice dei due vincitori e soprattutto è stato importante che queste vincite siano di persone della zona". "Siamo contenti perché anche questa vittoria al Super Enalotto, come quella al Gratta e Vinci, è rimasta in Garfagnana. Questa volta è un signore pensionato, un cliente abituale, che vive in alta Garfagnana."

Dino Magistrelli