Da Altopascio a Dubai. Piattelli inaugura l’atelier

Dopo India e Asia lo stilista altopascese Luca Piattelli conquista Dubai. L’atelier griffato Piattelli ha inaugurato nella Regent Tower della Business Bay, centro nevralgico di una città in notevole espansione, sotto ogni profilo, molto ricettiva e accogliente per proposte legate al lusso e al benessere come quella presentata da Luca Piattelli. Al taglio del nastro presente il sindaco del comune di Chiesina Uzzanese Fabio Berti, il senatore Manuel Vescovi, esponenti di Casa Toscana, sede operativa della Regione Toscana con una delegazione del Consiglio Regionale, alla presenza del console generale Edoardo Napoli, che poi ha incontrato Luca Piattelli insieme all’ambasciatore italiano in Dubai, Lorenzo Fanara, in forma riservata nelle ore successive all’inaugurazione. "E’ stata una bella festa – commenta Piattelli –. L’atelier è stato pensato per Dubai e presenta il lusso declinato secondo lo stile italiano, con molti servizi di bellezza esclusivi, che vengono offerti nei diversi spazi riservati in cui è suddivisa la superficie complessiva dell’atelier. I commenti e le prime giornate di lavoro stanno ripagandoci dell’impegno messo in questa nuova avventura, che è stata possibile grazie alla competenza e alla qualità dello staff che ha lavorato a tutto questo".