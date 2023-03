Cura delle strade montane Il sopralluogo di Menesini A maggio un altro cantiere

Sono a buon punto i lavori di messa in sicurezza, in località Belvedere, nel comune di Pieve Fosciana, della strada provinciale n. 71 che sale a San Pellegrino. E’ quanto comunica la’Amministrazione provinciale al termine di un sopralluogo effettuato dal presidente della Provincia Luca Menesini insieme con il consigliere delegato della viabilità della Garfagnana Andrea Carrari e al dirigente del settore viabilità ingegner Pierluigi Saletti. L’intervento in questione, dal punto di vista delle risorse economiche, fa parte di un pacchetto da oltre 1 milione e 50 mila euro che contiene anche altre opere di messa in sicurezza su strade montane di competenza provinciale, tra cui quelli sulla provinciale n. 48. Sulla provinciale 71 la messa in sicurezza riguarda la frana in località Belvedere, nel comune di Pieve Fosciana, ad un’altezza compresa tra i 480 e i 490 slm.

La Provincia sta intervenendo con opere di salvaguardia finalizzate a un miglioramento della sede stradale e alla mitigazione del rischio idrogeologico sull’intero versante. In sintesi l’intervento consiste nella realizzazione di una paratia su micropali tirantata per 38.40 metri a valle del ciglio della strada. Subito a valle della paratia verrà realizzata una riprofilatura del versante. Partirà, invece, nel mese di maggio, l’altro intervento di messa in sicurezza che riguarda la strada provinciale n. 48 Villa Collemandina–Corfino in località "Carrozzeria". Qui esiste un movimento franoso che da anni è oggetto di monitoraggi, ubicato a Nord rispetto all’abitato di Villa Collemandina. La Provincia alcuni anni fa era intervenuto migliorando le condizioni di stabilità del versante mediante l’impiego di drenaggi profondi, tanto che l’intervento ha rallentato l’evoluzione del fenomeno sino a fine 2020.

A fine dicembre 2020 a seguito di un periodo prolungato di forti piogge si è verificata un’accelerazione del fenomeno, con la comparsa di lesioni sulla strada e nelle aree a monte e a valle. "Per limitare lo scivolamento- scrive l’Ufficio tecnico- sarà realizzata una berlinese di micropali tirantata, e in tutta l’area dovranno essere attivati dei drenaggi superficiali e, in particolare, dovrà essere ricostruito il sistema di raccolta delle acque meteoriche e installate tubazioni flessibili che dovranno essere monitorate tramite videoispezione. Inoltre sul lato monte della sede stradale si prevede di realizzare un sistema di drenaggi in grado di raccogliere le acque durante eventi piovosi intensi".

