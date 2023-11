Crollo del muro in via Matraia. Terminati i lavori di ripristino

Sono terminati i lavori per il ripristino del paramento murario lungo via di Matraia in località ‘La Grotta’ a Matraia, prospiciente il parcheggio, danneggiato in seguito ad una frana. L’intervento, per il quale l’amministrazione comunale ha investito 85 mila euro, si è articolato in diverse fasi di lavorazione in modo da ridurre l’impatto ambientale e ricostituire l’aspetto originario del paramento murario precedente al dissesto. I lavori di sistemazione hanno previsto, in particolare, il disgaggio del materiale instabile e la rimozione dei geoblocchi posti a protezione della carreggiata e successivamente lo smontaggio della muratura, la pulizia e l’accatastamento delle pietre integre. Si è poi proceduto con la posa e il fissaggio dell’armatura realizzata con una doppia rete elettrosaldata, dei tubi in pvc per il drenaggio e con la successiva perforazione dei tiranti.

Inoltre è stato realizzato il nuovo paramento resistente con getto di calcestruzzo spruzzato e bullonature con barre Dywidag. Infine si è proceduto al rivestimento del muro con muratura di pietrame.

"Con il ripristino del muro lungo via di Matraia danneggiato a causa di un movimento franoso, è stato messo definitivamente in sicurezza il tratto stradale che precede il borgo di Matraia, assicurando anche maggiore decoro, in una zona centrale della frazione - affermano l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Mauro Rocchi (in foto) -un intervento che dimostra fattivamente l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza del territorio e in particolare delle aree collinari che per la loro conformazione sono quelle più colpite da movimenti franosi in seguito soprattutto a maltempo".

M.S