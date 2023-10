Crolla panchina a Coreglia Antelminelli: precipita in una scarpata

Si è concluso intorno alle quattro del mattino di ieri, il complesso intervento notturno effettuato dal vigili del fuoco del Comando provinciale di Lucca in un’area montana del comune di Coreglia Antelminelli. L’allarme per un uomo in difficoltà dopo una caduta lungo una scarpata in area impervia è arrivato alla centrale operativa intorno all’una e trenta. Immediatamente si è mossa una squadra di vigili del fuoco dalla sede distaccata di Orto Murato con personale operativo Saf, specializzato nell’ambito di soccorsi speleo-alpino-fluviale, che ha raggiunto la località di Metatelli, nella frazione coreglina di Gromignana , per soccorrere l’uomo, 72 anni, precipitato, pare mentre si trovava seduto su una panchina posta al bordo della stradina, lungo uno scosceso dirupo per circa 80 metri. L’incidente sembra si sia è consumato a causa di un improvviso cedimento del terreno che ha provocato un movimento franoso, non lasciando all’uomo il tempo di reagire. Raggiunto il 72enne, sempre rimasto cosciente, i parasanitari, prima di movimentarlo, hanno valutato con attenzione le sue condizioni fisiche non riscontrando particolari traumi né ferite. L’uomo è stato poi condotto a scopo precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo per ulteriori accertamenti.