Croce Verde Ponte a Moriano in festa, inaugurati due nuovi mezzi

Festa sabato pomeriggio per la Croce Verde di Ponte a Moriano. In piazza Cesare Battisti sono stati inaugurati due mezzi, un Doblò per trasporto disabili offerto in memoria di Giuseppe Mennucci ed una nuova ambulanza acquistata con una generosa offerta di una ditta e di una famiglia entrambi di Ponte a Moriano.

Erano presenti il sindaco Mario Pardini, il comandante dei vigili urbani di Lucca, il Comandante della locale stazione dei carabinieri e rappresentanti di altre associazioni di volontariato. Prima dell’inaugurazione sono stati consegnati i diplomi dell’ultimo corso soccorritori, 30 partecipanti per il corso base e 16 per l’avanzato. Dopo il rituale corteo per le vie del paese agli intervenuti è stato offerto un rinfresco nel giardino della sede sociale.

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alla segreteria 0583.406490 o visitare il sito internet www.croceverdeponte.it.