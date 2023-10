Croce Verde: inclusione e solidarietà. Borsa di studio e marcia podistica

Solidarietà, inclusione e supporto. Sono queste le parole chiave emerse durante la presentazione di due iniziative importanti organizzate dalla Croce Verde di Lucca: la borsa di studio "Piero Mungai" e una marcia inclusiva immersa nella natura. A illustrarle il vice presidente Massimo Perna.

La quinta edizione della borsa di studio dedicata allo storico presidente dell’associazione, Piero Mungai, è una sorta di estensione di quella che è stata la sua missione negli anni di presidenza. Si tratta, infatti, di un contributo economico di 3mila euro, per giovani studenti di medicina e chirurgia, iscritti a una università statale per l’anno accademico corrente. Come gli scorsi anni, solo criteri di merito, detteranno l’assegnazione della borsa di studio. Verranno presi in considerazione in primo luogo il punteggio conseguito nei TOLC-MED, eventuali attività di volontariato e, in caso di parità, sarà valutata la certificazione ISEE allegata alla domanda. Al bando potranno accedere gli studenti residenti in provincia di Lucca, presentando domanda entro venerdi 10 novembre negli uffici della Croce Verde o tramite il sito online.

"Presentare la quinta edizione di questa borsa di studio ci riempie di una grandissima soddisfazione - afferma in una nota Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde Lucca - perché è un’iniziativa che omaggia il nostro passato e guarda al futuro. Abbiamo ancora vivo l’esempio del dottor Piero Mungai, che ha tracciato una rotta e segnato la crescita della nostra Associazione. E al tempo stesso, è un sostegno concreto nei confronti di giovani che sognano di vestire il camice bianco e lavorare in un settore fondamentale come quello della Sanità".

Intanto, dopo 25 anni, è stata organizzata per domenica 15 ottobre una marcia non competitiva e inclusiva, valevole per il Trofeo podistico lucchese e che farà parte degli eventi per i 130 anni dell’associazione: "In marcia da 130 anni". Ci saranno molteplici percorsi, differenti per chilometri, che avranno un’unica particolarità comune: il primo tratto sarà lo stesso per riuscire ad includere i portatori di disabilità e regalargli un’esperienza indimenticabile, che possa diminuire le differenze. La partenza dalla terrazza Petroni dalle 7.30 alle 9, con quota d’iscrizione di tre euro per gli iscritti, 3.50 per gli occasionali. A tutti i partecipanti e le società sportive aderenti un riconoscimento per la presenza.

Rebecca Graziano