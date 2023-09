Croce Verde di Lucca, Screening Gratuito per l'Epatite C

Anche la Croce Verde di Lucca aderisce al programma di screening gratuito per l’epatite C promosso con l’attivazione di uno sportello ad hoc da lunedì. Tutte le persone di età compresa tra i 34 e 54 anni potranno recarsi presso la sede dell’associazione, in viale Castracani 468D), dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, per sottoporsi all’esame gratuito, senza il pagamento del ticket. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti, nonché rilasciato anche in forma cartacea.