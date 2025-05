Croce Rossa Italiana parte il corso per i volontari

Giovedì prossimo, 29 maggio alle 21 nella Sala Corsi, in viale Umberto I° n° 51, ci sarà la presentazione del Corso per diventare volontario del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana. "Negli ultimi anni, l’impegno dei nostri volontari – afferma il presidente del Comitato locale Nicola Consani – ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità, offrendo supporto nelle molteplici richieste di aiuto delle persone più vulnerabili. Nonostante i numerosi successi, l’esigenza di figure volontarie qualificate e motivate è ancora più forte: il nostro territorio ha bisogno di nuove energie per proseguire e ampliare le attività, affrontando anche sfide inedite".

"In un’epoca in cui i progressi medici sono straordinari – spiega Consani – il numero di persone che necessitano di assistenza continua cresce, grazie anche a una maggiore capacità del sistema sanitario di riconoscere e certificare nuove patologie. La Croce Rossa non si limita all’assistenza in ambulanza: il nostro impegno si espande in numerosi ambiti, tra cui: risposta a calamità naturali e emergenze ambientali; accoglienza e assistenza a profughi e richiedenti asilo; attività di logistica, protezione e tutela dei diritti fondamentali; Interventi in cooperazione con le forze armate; traduzione e interpretariato e promozione dell’ambiente e della solidarietà sociale".

Il corso è aperto a tutti, dai 14 anni in su. Al termine del percorso, sarà possibile specializzarsi in ambiti specifici come assistenza sanitaria, soccorso in emergenza, attività di supporto ai giovani, servizi sociali e molto altro. Il corso base, infatti, è il primo step per scoprire le innumerevoli attività che Croce Rossa svolge, non solo come servizio in ambulanza, ma anche come protezione civile, assistenza alle fasce più deboli della popolazione. Per iscriversi è possibile collegarsi alla piattaforma gaia.cri.it oppure al numero 0583 805454.

Marco Nicoli