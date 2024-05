Cresce l’attesa in paese per la festa del 2 giugno

A Fornaci dopo l’expo del Primo Maggio, si guarda già al prossimo, tradizionale appuntamento. Qui sarà di nuovo festa il 2 giugno che non è solo la festa della Repubblica per la cittadina, ma anche il compleanno del centro commerciale naturale. Il conto alla rovescia è iniziato anche quest’anno per gli eventi in calendario, organizzato dal CIPAF di Fornaci in collaborazione con il Comune di Barga e con il supporto di tutti i commercianti ed di tante associazioni e realtà del territorio. Sarà una "due giorni", sabato 1 e domenica 2 giugno. Nei due giorni di eventi il ritorno anche per questa edizione, in Piazza IV Novembre, del local Street Food "La Sagra delle Sagre" un percorso gastronomico con la possibilità di assaggiare le specialità delle sagre del nostro territorio.

Gli stand vi aspetteranno sabato per la cena e domenica sia a pranzo che a cena. Sabato sera spazio anche alla musica, si ballerà con "I CIAO" in Piazza IV Novembre. Domenica 2 giugno oltre alla festa della Repubblica una giornata speciale per celebrare la nascita, tanti anni orsono, del Centro Commerciale Naturale. Per l’occasione dalle 9,30 la chiusura al traffico di via della Repubblica che diventerà una grande isola pedonale con i negozi che scenderanno in strada offrendo la possibilità di fare shopping in relax. Nel pomeriggio del 2 giugno Piazza IV Novembre ospiterà invece come da diversi anni a questa parte la premiazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Barga degli sportivi che nel corso dell’anno si sono distinti per la loro attività. Chiuderà gli eventi il "Puccini Gala".