Costantino per l’attacco. Subito Bombagi e Palmisani

Inizia domani sul terreno dello stadio "Gianni Bui" di San Giuliano Terme la seconda parte della preparazione pre campionato. Perché la squadra possa assumere una fisionomia più precisa, servono almeno 4-5 acquisti di peso e per l’esattezza un difensore centrale, un centrocampista, un tre quartista e due attaccanti. E’ ovviamente indispensabile che il diesse Ferrarese abbia, dal presidente Bulgarella, le risorse economiche giuste per poter ingaggiare quei giocatori funzionali al modulo di gioco che l’allenatore Gorgone vorrà poi mettere in campo. Rinforzi necessari per aumentare il tasso tecnico e di esperienza dell’attuale gruppo, che oggettivamente, non potrebbe che pensare solo al mantenimento della categoria.

Se, invece, la società punta ad un campionato di livello, diciamo almeno da entrare nella "top ten", allora ci vorranno davvero giocatori di categoria. I tifosi hanno fiducia che il presidente Bulgarella voglia mantenere la promessa di una Lucchese vincente o che quantomeno può giocarsela alla pari contro la stragrande maggioranza delle altre partecipanti al campionato, che quest’anno, almeno sulla carta, appare un po’ meno complicato e duro rispetto a quello dello scorso anno.

Ma per poter giocare alla pari, occorrono rinforzi mirati, che prima arrivano e prima potranno inserirsi nei meccanismi di gioco voluti dal mister. Quella che si apre domani, dunque, potrebbe essere la settimana giusta perché la campagna acquisti della Lucchese possa finalmente decollare. Sono attesi a San Giuliano sia Palmisani che Bombagi.

Per l’attacco, il reparto più importante da sistemare in casa rossonera, il preferito adesso è diventato Rocco Costantino, esperto attaccante di proprietà del Catania. Il giocatore, 34 anni, ha nel curriculum oltre 130 gol tra i professionisti, e farebbe al caso della Pantera. Lo staff tecnico, infine, dovrà decidere chi tenere tra Allegrucci, Frison e Bertaso, attualmente in prova. Dei tre, Frison è quello che sembra riscuotere i maggiori consensi.

