Cosetta Gigli “no-limits“. Da Ciao Darwin al cinema

E’ un momento di grande attività e particolarmente felice questo per la cantante lucchese Cosetta Gigli impegnata con successo su più fronti. Un’ulteriore dimostrazione della sua poliedricità e della sua bravura. Partiamo dall’attualità: Cosetta torna in un Tv nazionale, precisamente una rete Mediaset, venerdì sera. Sarà ospite infatti di “Ciao Darwin” il collaudatissimo programma condotto da Paolo Bonolis che va in onda in prima serata su Canale 5.

Cosetta Gigli interpreterà un brano con la sua magnifica voce. Sfoderando quelle qualità canore che l’hanno portata lo scorso anno a un passo dalla conquista della finalissima di The Voice Senior, il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Solo una

brutta caduta e un infortunio serio costrinsero Cosetta, suo malgrado, a dare forfait anche se aveva ampiamente meritato la ribalta conclusiva. Ora quella brutta avventura è solo un ricordo e Cosetta Gigli sta lavorando un po’ in tutta Italia e riscuote un grande successo grazie alle sue splendide doti interpretative.

Sul versante discografico, molto presto uscirà il nuovo singolo della cantante lucchese che ha per titolo “Tu perché non parli” ed è stata scritto da Luigi Mosello. Ma l’attività di Cosetta Gigli non è solo musicale ma anche cinematografica. A Natale nelle sale uscirà il film “Guance rosse” che rappresenta un omaggio ai

quarant’anni di “Sapore di mare” il film cult che ha creato l’epopea dei fratelli Vanzina. Nello stesso anno uscì, in questo periodo, anche “Vacanze di Natale” il precursore dei cinepanettoni. Il film “Guance rosse” è firmato in regìa da Enio Drovandi che in “Sapore di mare” era il paparazzo della Versilia. Cosetta Gigli interpreta il ruolo di Eva già adulta, Eva che compare nella pellicola sin da quando era ragazzina. E tra gli interpreti ci sarà anche Enrico Vanzina.

Tra le location del film c’è stata anche quella di Marina di Carrara oltre a Fregene. Se si aggiungono anche le serate in tutta la Penisola si capisce come l’attività di Cosetta, che è anche insegnante, sia davvero fitta davvero di impegni e costellata di successi.

Enrico Salvadori