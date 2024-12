Corti: “Tari in aumento“

"A Villa Basilica in arrivo un nuovo aumento dei tributi: sulla Tari peseranno anche i costi per la gestione del verde urbano". A lanciare l’allarme è la consigliera comunale Camilla Corti, della lista Futura: "Non si discute la necessità di aumentare il decoro dei paesi – sottolinea Corti -, ma si discute la continua richiesta di sacrifici ai cittadini, dopo avere dichiarato a più riprese che il bilancio è in salute. Non si conoscono ancora con esattezza le cifre, tuttavia l’ipotesi, stando alle dichiarazioni del sindaco, è di un aumento di circa 30/40 euro all’anno sulla bolletta, dovuto alla scelta di dare la gestione del verde pubblico all’esterno e di coprire questo costo al 100% a carico del tributo Tari, a carico delle utenze".

La consigliera Corti conferma che nell’ultimo consiglio comunale la delibera che prevede questo aggravio di costi per gli utenti è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza guidata dal sindaco Ballini e con l’unico voto contrario proprio della Corti stessa. Assenti, invece, gli altri consiglieri dell’opposizione. Troppi gli aumenti secondo la Consigliera, la quale ricorda: "Questa amministrazione ha aumentato le tariffe per tutti i servizi scolastici, ha rivisto le tariffe dell’impianto di teleriscaldamento, ora si aumenta la Tari. Quella dell’aumento delle tasse è una soluzione semplice, ma per cui non serve poi grande impegno, né capacità, né voglia di migliorare le cose".

Barbara Di Cesare