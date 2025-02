Corso di laurea per geometri. Opportunità di crescita e di lavoro

Un’opportunità formativa innovativa destinata a formare i geometri del futuro. È stato presentato ieri mattina nell’ufficio scolastico territoriale il nuovo corso di laurea triennale professionalizzante in tecniche per le costruzioni civili e la gestione del territorio pensato, in primis, per fornire agli studenti una preparazione tecnica e pratica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Grazie a questo corso di laurea, a numero programmato e appartenente al Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’università di Pisa, i laureati saranno infatti pronti ad affrontare le sfide della professione di geometra con competenze aggiornate e certificate. Tutto questo, grazie a un programma didattico che combina insegnamenti teorici con esperienze sul campo.

Si tratta, come è stato spiegato, di un risultato partecipato tra Istituzioni scolastiche, Collegi dei Geometri e Università e che mira a ridurre la percentuale dei Neet (not in education, employment or training; cioè coloro che né studiano né lavorano), oltre che a formare specialisti di settore qualificati e molto richiesti dal mondo del lavoro.

"Come Ufficio scolastico territoriale – ha detto la dirigente Marta Castagna – rappresentiamo l’importanza di questo corso di laurea, di cui siamo molto orgogliosi, che consolida e amplia l’offerta formativa post diploma di tutta l’area della Toscana nord ovest. È un risultato partecipato tra istituzioni scolastiche, collegi dei geometri e università e che, oltre a mirare e ridurre la percentuale di abbandono degli studi, forma specialisti di settore qualificati e molto richiesti dal mondo del lavoro".

"L’offerta formativa della nostra città – ha aggiunto l’assessore Testaferrata – si arricchisce di un corso universitario altamente professionalizzante negli ambiti delle costruzioni edili e civili, nonché nella gestione e nel controllo del territorio. Il nostro plauso va a tutti i soggetti che hanno collaborato per addivenire a questo importante risultato, e in particolare al Collegio dei geometri, che ha creduto fermamente nella bontà di questo percorso che introduce, oggi, un corso di laurea che darà l’abilitazione alla professione e aumenterà il livello e la qualità di preparazione dei geometri, agevolando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro".

Giulia Prete